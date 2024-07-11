موسكو: نظام كييف ينتهك بشكل صارخ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فلاديمير تارابرين أن نظام كييف ينتهك بشكل صارخ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية باستخدامه للذخائر الكيميائية ضد القوات الروسية.

وقال تارابرين في كلمته أمام الدورة 106 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي والذي يشغل منصب سفير روسيا لدى هولندا: "ينتهك نظام كييف بشكل صارخ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، باستخدام المواد الكيميائية السامة وأدوات الحرب الكيميائية ضد القوات الروسية".

كما انتقد محاولات إلقاء اللوم على روسيا في استخدام الأسلحة الكيميائية بناء على مزاعم تقارير إعلامية وروايات مشكوك فيها.

وأكد رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات الروسية إيغور كيريلوف في وقت سابق تسجيل وقائع استخدام القوات الأوكرانية ذخيرة محلية الصنع تم إسقاطها من مسيرات تحمل مواد كيميائية سامة بما في ذلك حمض الهيدروسيانيك.