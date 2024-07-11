القاهرة الإخبارية: الناتو سيناقش الشراكات مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

جدة - نرمين السيد - قال رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إنه بقي يوم واحد من أيام قمة الناتو في واشنطن حيث يشهد هذا اليوم الختامي جلستين مهمتين جدا لقادة حلف الناتو.





وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الجلسة الأولى ستكون لمناقشة الشراكات المختلفة التي يعقدها ويعتزم عقدها الحلف مع مختلف دول العالم وعبر المحيطين الهادي والهندي، وأستراليا واليابان وغيرها، وأكثر أيضا وهو ما أشار إليه عدد من الدول وهو الشراكة مع الجنوب وهي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتابع أن الحلف سيناقش تمديد الشراكات مع دول الجنوب التي كان حضورها لافتا لحضور قمة الناتو في واشنطن كما سيناقشون الحرب الروسية على أوكرانيا وكيفية توفير دعم دائم ومستمر لأوكرانيا سواء بالسلاح أو المال والذي سيتحمله الجميع وليست الولايات المتحدة وحدها.

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