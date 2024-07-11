مستشار الأمن القومي الأمريكي: متفائلون باحتمالية التوصل إلى اتفاق في غزة

جدة - نرمين السيد - مدرعة تابعة لـ جيش الاحتلال

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الخميس، إن الولايا المتحدة متفائلة من احتمالية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن مؤشرات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أكثر إيجابية اليوم عن الأسابيع القليلة الماضية.

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