نتنياهو: إسرائيل عازمة على استمرار الحرب في غزة

جدة - نرمين السيد - قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن بلاده عازمة على استمرار الحرب في قطاع غزة حتى تحقيق النصر الكامل.





وأضاف "نتنياهو" في كلمة له خلال حفل تخريج الدفعة الـ69 من ضباط جيش الاحتلال وأوردتها قناة "القاهرة الإخبارية": "أنهم مستمرون في العمل على تحقيق أهداف الحرب والقضاء على حماس وإعادة المحتجزين".

وأكد رئيس حكومة الاحتلال، التزامه بمقترح الصفقة للإفراج عن المحتجزين، والعمل على إعادة أكبر عدد من الأحياء منهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، مشددًا على تمسكه بالمبادئ الأربعة التي أعلنها.

وأشار إلى أن حركة حماس ما زالت متمسكة بمطالب تعرض أمن إسرائيل للخطر، قائلًا: "لا نقبل مطالب حماس في المفاوضات.. وكل صفقة يجب أن تتيح لإسرائيل معاودة القتال لتحقيق أهداف الحرب".

وأوضح "نتنياهو" أن الحرب في قطاع غزة أجبرتهم على دفع أثمان باهظة، مشيرًا إلى أن بلاده ستحقق النصر من خلال هزيمة حماس.

وبشأن الجبهة الشمالية مع حزب الله، قال نتنياهو: "من يشن علينا هجمات فمصيره الموت، وهذا يشمل الوضع في الشمال الذي سنغيره".