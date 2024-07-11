حزب الله: استهدفنا انتشارا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة زرعيت بالصواريخ

جدة - نرمين السيد - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف انتشارا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بصاروخ بركان ثقيل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وقال حزب الله، إنهم استهدفوا مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال في مستوطنة شتولا بالصواريخ الموجهة، وأوقعوا من بداخلهما بين قتيل وجريح.

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