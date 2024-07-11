جيش الاحتلال: فشلنا في حماية المواطنين يوم 7 أكتوبر وعلينا الاعتراف بالخطأ

جدة - نرمين السيد - متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري قال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الخميس، إنهم فشوا في الدفاع عن مواطنيهم في 7 أكتوبر، مضيفا أنه سيعرض نتائج التحقيقات الأشهر المقبلة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.



وأضافت متحدث جيش الاحتلال: علينا الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبناها في 7 أكتوبر، متابعا: فشلنا في حماية مستوطنة بئيري خلال هجوم 7 أكتوبر، والسكان واجهوا العدو وحدهم لساعات.

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