حزب الله: استهدفنا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ

جدة - نرمين السيد - تبادل إطلاق الصواريخ والمسيرات على الحدود اللبنانية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت حزب الله، أنه استهدف موقع الرمثا في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابات مباشرة.

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