نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 5 أطفال بهجوم مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن خمسة أطفال أصيبوا عندما هاجمت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ملعبًا في مدينة شيبيكينو، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وكتب غلادكوف في قناته على "تلجرام": "نفذت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا إرهابيًا آخر، فقد أصيب خمسة أطفال، في مدينة شيبيكينو، نتيجة إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية عبوة ناسفة عمدًا في فناء مبنى سكني".

وتابع: "تواجد خمسة أطفال في الموقع وقت الهجوم، أصيبوا إصابات مختلفة واثنان منهم بحالة خطيرة، وتم نقلهم من قبل فرق الإسعاف إلى المستشفى السريري الإقليمي للأطفال".

وأضاف غلادكوف أن أطباء مستشفى منطقة شيبيكينو المركزي قدموا الإسعافات الأولية لثلاثة أطفال، وتقوم فرق الإسعاف الآن بنقلهم إلى المستشفى السريري الإقليمي للأطفال.

وأكد الحاكم أنه "لم تكن هناك منشآت عسكرية في هذه الساحة، ولم يكن في هذه الساحة عسكريون، بل خمسة أطفال، أحدهم يبلغ من العمر ثماني سنوات فقط".

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.