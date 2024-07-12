العالم اليوم - صور.. ما سر علاقة لامين يامال الخاصة بجدته فاطمة المغربية؟

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يوليو 2024 12:24 صباحاً - في أكتوبر الماضي وخلال مراسيم تجديد عقده مع فريق برشلونة، حرص نجم المنتخب الإسباني لامين يامال على اصطحاب أفراد عائلته معه وعلى رأسهم جدته فاطمة المغربية.

وقد ظهر يامال في الصور وهو يحرص على أن تكون جدته بجانبه أثناء التقاطه لصورة مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، بعد تجديد العقد.

وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور تجمع بين يامال وجدته التي تقول الصحافة الإسبانية أنه تجمعه بها علاقة قوية وخاصة.

تقول صحيفة "إل موندو " الإسبانية أن يامالا البالغ من العمر 17 عاما قضى معظم طفولته مع جدته لأبيه، فاطمة، وهي امرأة جاءت إلى إسبانيا من مدينة طنجة، شمالي المغرب، لتوفر لأسرتها حياة أفضل.

وأضافت أن الجدة حرصت على الاعتناء بحفيدها ودعمه بقوة بعد طلاق والديه منير النصراوي من أصل مغربي، وشيلا إيبانا من غينيا الاستوائية.

وتوضح أنه أن يامال الجول بعض الشيء والمنزعج قليلا من كونه مشهورا، إلا أنه يحافظ على الأجواء العائلية ويقدرها كثيرا.

ويعتبر لامين يامال من أهم نجوم منتخب إسبانيا خلال بطولة "يورو 2024" الجارية حاليا، وخاض منتخب "لا روخا" إلى النهائي، الذي سيخوضه أمام إنجلترا الأحد المقبل.

سيرة ذاتية

لامين يامال كما يسميه الإسبان أو أمين جمال مثل ما يلقبه المغاربة هو من مواليد سنة 2007 في مدينة برشلونة.

في سن الخامسة من عمره التحق الشاب بأكاديمية "لا ماسيا" التابعة لنادي برشلونة، حيث تمكن من صقل موهبته وأبان عن إمكانيات كبيرة في سن مبكرة، وتم اختياره للصعود إلى الفريق الأول مع بداية الموسم الحالي.

يعتبر يامال أصغر لاعب يشارك في الدوري الإسباني الممتاز، وأصغر لاعب ساهم في صناعة هدف في عمر 16 عاما فقط.

لعب نجم برشلونة الصاعد ضمن صفوف منتخب إسبانيا لأقل من 19 سنة، وسبق له أن تدرج في الفئات الصغرى تحت سن (15 و16 و17 سنة).