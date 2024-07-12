العالم اليوم - تقرير يؤكد.. عرض مصري للـ"ثعلب الفرنسي" لتدريب المنتخب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يوليو 2024 01:21 صباحاً - فجر موقع "فوت ميركاتو" مفاجأة مدوية، مفادها أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قدم عرضا للتعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينار لتدريب المنتخب الوطني.

وأكد موقع فوت ميركاتو، عبر عدد من صحفييه المختصين بالانتقالات، أن الاتحاد المصري قدم عرضا للتوقيع مع رينار، بالإضافة إلى اتحاد نيجيريا لكرة القدم.

وقال الموقع إن العرض المصري والنيجيري بلغ 2 مليون يورو سنويا لرينار.

ويدرب رينار حاليا منتخب فرنسا للسيدات، ولكنه سيترك تدريب منتخب السيدات بعد نهاية أولمبياد باريس في أغسطس المقبل.

وتألق رينار مع منتخبات إفريقية وعربية عدة، حيث حقق كأس أمم إفريقيا لمنتخب زامبيا في 2012 ولمنتخب كوت ديفوار عام 2015، كما قاد المغرب لمونديال 2018، والسعودية لمونديال 2022.

وتم تعيين حسام حسن مدربا لمنتخب مصر، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، بعد الإخفاق الأخير في بطولة أمم أفريقيا 2023.