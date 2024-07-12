العالم اليوم - بايدن يعلن أنه لن ينسحب من الرئاسة ويتحدث عن موعد نومه

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يوليو 2024 03:24 صباحاً - أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لن يتوقف ولن ينسحب من الرئاسة، في مؤتمر صحفي بقمة شمال الأطلسي في واشنطن، الخميس.

وقال جو بايدن: "أنا الشخص الأكثر كفاءة للترشح للرئاسة" الأميركية، وأكد " لقد قمت بعمل رائع كرئيس للبلاد ويجب علي إكمال العمل الذي بدأته".

وهاجم بايدن المطالب بالتنحي، بسبب هفواته الأخيرة، وخاصة في مناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه "لم أسمع أحدا من نظرائي الأوروبيين يطالبني بعدم الترشح بل كانوا يقولون إن علي أن يفوز".

كما نفى الرئيس الأميركي أن يكون بحاجة للخلود إلى النوم عند الثامنة مساء.

وحول المناظرة الكارثية، قال بايدن: "ارتكبت الخطأ الفادح في المناظرة لأن جدولي كان حافلا ومزدحما".

وأضاف ساخرا من ترامب: " كان لدي أكثر من 20 حدثا قبل المناظرة بينما منافسي كان يلعب الغولف".

وأكد خلال فقرة الأسئلة أنه هزم ترامب سابقا وسيعيد هزيمته مرة أخرى في الانتخابات الحالية.