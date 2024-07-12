الكرملين يعلق على نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، أمس الخميس، أن نشر الولايات المتحدة لصواريخ بعيدة المدى في ألمانيا سيؤدي إلى تصاعد التوترات، مما يعيد الأوضاع إلى حقبة الحرب الباردة.





جاء هذا التصريح في مقابلة تناول فيها بيسكوف خطط الولايات المتحدة لنشر هذه الصواريخ في ألمانيا بحلول عام 2026، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأكد بيسكوف أن العلاقات بين روسيا والغرب تعود إلى نمط المواجهة التقليدية من حقبة الحرب الباردة، مشيرًا إلى أن هذه الخطط الأمريكية تعزز من الأهداف التي تسعى روسيا لتحقيقها في عمليتها الخاصة في أوكرانيا.

وشدد على أن هذه التحركات ليست مدعاة للتشاؤم، بل حافز لروسيا للاستعداد واستغلال إمكاناتها لتحقيق الأهداف التي وضعتها خلال العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف أن ألمانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، تشارك بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا.

وأوضح أن تدخل الغرب في هذا الصراع يهدف إلى إلحاق الهزيمة بروسيا في ساحة المعركة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤكد على أهمية تحقيق الأهداف الروسية في هذا النزاع.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "كل هذا يتم من أجل ضمان هزيمتنا الاستراتيجية في ساحة المعركة".

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة تعتزم بدء نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى في ألمانيا اعتبارًا من العام المقبل.

يشمل هذا القرار أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، وسيبدأ نشر هذه الأنظمة كجزء من خطة لتموضع هذه القوات بشكل دائم بحلول عام 2026.

ووفقًا لبيان صادر عن البنتاجون، ستشمل عمليات النشر العرضي قدرات نيران بعيدة المدى لقوة المهام المتعددة النطاقات في ألمانيا.

ومن بين هذه القدرات صواريخ "إس إم-6" وصواريخ "توماهوك"، بالإضافة إلى الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي لا تزال قيد التطوير.