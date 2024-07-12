إعلام إسرائيلي: رئيس الموساد يؤيد شروط نتنياهو بشأن صفقة تبادل المحتجزين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الموساد أكد في اجتماع الكابينت أنه يؤيد شروط رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الجديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع فصائل المقاومة الفلسطينية.





ولفتت إلى أن رئيس الموساد أكد أنه بدون المبادىء التي يصر عليها نتنياهو "لن ننتصر ولن نعيد المختطفين"، على حد قوله.

على صعيد آخر، أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، أمس الخميس، في نبأ عاجل، بمقتل جندي إسرائيلي جراء سقوط مسيرة في مستوطنة كابري بالجليل الغربي شمال إسرائيل.

جدير بالذكر، أن دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال أمس، إنهم فشلوا في الدفاع عن مواطنيهم في 7 أكتوبر، مضيفا أنه سيعرض نتائج التحقيقات الأشهر المقبلة.