العالم اليوم - بايدن: لا يجب أن يكون احتلال إسرائيلي لغزة بعد الحرب

انتم الان تتابعون خبر بايدن: لا يجب أن يكون احتلال إسرائيلي لغزة بعد الحرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يوليو 2024 04:21 صباحاً - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إنه ينبغي ألا يكون هناك احتلال إسرائيلي لغزة بمجرد انتهاء الحرب ضد حركة حماس.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي أنه يدعم محاولات إسرائيل لهزيمة مسلحي حماس في غزة لكن "الوقت حان لإنهاء هذه الحرب". وعبر عن دعمه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وتابع بايدن في مؤتمر صحفي الخميس: "هذا الإطار مقبول الآن من كل من إسرائيل وحماس. ولذلك أرسلت فريقي إلى المنطقة لصياغة التفاصيل". ومضى يقول "هذه قضايا صعبة ومعقدة. لا تزال هناك فجوات يتعين سدها. نحن نحرز تقدما. الاتجاه إيجابي. أنا مصمم على إنجاز هذا الاتفاق ووضع نهاية لهذه الحرب، التي يجب أن تنتهي الآن". وقال الرئيس الأميركي: "هناك أشياء كثيرة كنت أتمنى لو تمكنت من إقناع الإسرائيليين بفعلها".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بايدن: لا يجب أن يكون احتلال إسرائيلي لغزة بعد الحرب .. في رعاية الله وحفظة