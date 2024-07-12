بايدن: لن أنحني أمام بوتين.. وهذا موقفي من دعم أوكرانيا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أنه لن ينحني أمام نظيره الروسي بوتين ولن يتراجع عن دعم أوكرانيا.





وقال خلال مؤتمر صحفي إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" عاد ينبض بالحياة وإنه أكثر قوة مما قبل، مؤكدًا أن الحلف سيكون أقوى دائما.

وتابع بايدن: "الشعب الأوكراني وبدعم من التحالف استطاعوا وقف الزحف الروسي على أوكرانيا".

وأردف: "لا يمكن لـ الولايات المتحدة أن تتراجع عن قيادة العالم وسنواصل تحالفنا مع الناتو".

وبشأن الحرب في غزة أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تعمل على وقف إطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين".