ترودو يتعهد بوفاء كندا بالتزامها الإنفاقي تجاه الناتو

تعهد رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، بأن تفي بلاده بالتزامها الإنفاقي تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) بحلول عام 2032.





جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي يوم الخميس، حيث أكد ترودو بثقة أن كندا ستصل إلى مستوى الإنفاق المطلوب، البالغ 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في الموعد المحدد.

واستضافت الولايات المتحدة قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعام 2024 في واشنطن العاصمة خلال الفترة من 9 حتى 11 يوليو 2024، احتفالًا بالذكرى التاريخية الخامسة والسبعين لتأسيس التحالف.

يتزامن تعهد ترودو مع الانتقادات التي تعرضت لها كندا في الأشهر السابقة لعدم تحديد موعد لتحقيق هذا الهدف الإنفاقي.

أعلن ترودو أيضًا عن خطط كندا لشراء ما يصل إلى 12 غواصة تقليدية جديدة، والانضمام إلى اتفاقية جديدة مع فنلندا والولايات المتحدة.

ورغم هذه الخطط الطموحة، لم تقم كندا بعد بحجز أموال جديدة رسمية لتمويل هذه المشاريع.

تعرض رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، لانتقادات حادة من العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خلال القمة هذا الأسبوع، بسبب ضعف الإنفاق الدفاعي لكندا.

أبدى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، استياءه عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "لقد حان الوقت لكي يستثمر حليفنا الشمالي (كندا) بجدية في القوة الصارمة المطلوبة للمساعدة في الحفاظ على الرخاء والأمن عبر الناتو".

كما انتقد رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، كندا في خطاب ألقاه عن السياسة الخارجية في بداية الأسبوع، مشيرًا إلى أن كندا لم تفِ بوعودها تجاه التحالف.

وشدد جونسون على أن عدم تحقيق كندا للالتزامات الإنفاقية يضعف موقفها ضمن الحلف ويؤثر على الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.