سقوط شهداء بعد قصف منطقة بـ غزة.. واقتحام مدينة بـ الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية شقبا برام الله، ومدينة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية.





وعلى صعيد متصل، كشفت القاهرة الإخبارية نقلا عن إعلام فلسطيني أن هناك عددا من الشهداء والجرحى سقطوا؛ جراء قـصف إسرائيلي استهدف محيط مركز الشرطة، في أرض المفتي بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد أكد أن بلاده عازمة على استمرار الحرب في قطاع غزة حتى تحقيق النصر الكامل.

وأضاف، في كلمة له خلال حفل تخريج الدفعة الـ69 من ضباط جيش الاحتلال وأوردتها قناة "القاهرة الإخبارية": "أنهم مستمرون في العمل على تحقيق أهداف الحرب والقضاء على حماس وإعادة المحتجزين".

وأكد رئيس حكومة الاحتلال التزامه بمقترح الصفقة للإفراج عن المحتجزين، والعمل على إعادة أكبر عدد من الأحياء منهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، مشددًا على تمسكه بالمبادئ الأربعة التي أعلنها.