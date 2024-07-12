بايدن: أنا المرشح الأفضل لهزيمة ترامب في الانتخابات الأمريكية

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جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي جو بايدن
ووفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال بايدن خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أنني الشخص الأكثر تأهيلا للترشح للرئاسة"، مضيفا أنه يعتقد أنه المرشح الأفضل لهزيمة ترامب في نوفمبر، مضيفًا: "لقد هزمته مرة، وسأهزمه مرة أخرى".
وتطرق بايدن لملف الاقتصاد قائلًا: "المبادرات التي طرحتها تعزز من الاقتصاد وإذا تم إعادة انتخابي سوف ينمو الاقتصاد الأمريكي".
وأكد الرئيس الأمريكي إصراره على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء هذه الحرب".
وقال: "لم أكن لأختار كامالا هاريس نائبة لي لو لم تكن مؤهلة لشغل منصب الرئيس".
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