بايدن: أنا المرشح الأفضل لهزيمة ترامب في الانتخابات الأمريكية

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن لتأكيد على استعداده خوض السباق الرئاسي في نوفمر المقبل وافوز على خصمه الأبرز والرئيس السابق دونالد ترامب.





ووفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال بايدن خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أنني الشخص الأكثر تأهيلا للترشح للرئاسة"، مضيفا أنه يعتقد أنه المرشح الأفضل لهزيمة ترامب في نوفمبر، مضيفًا: "لقد هزمته مرة، وسأهزمه مرة أخرى".

وتطرق بايدن لملف الاقتصاد قائلًا: "المبادرات التي طرحتها تعزز من الاقتصاد وإذا تم إعادة انتخابي سوف ينمو الاقتصاد الأمريكي".

وأكد الرئيس الأمريكي إصراره على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء هذه الحرب".

وقال: "لم أكن لأختار كامالا هاريس نائبة لي لو لم تكن مؤهلة لشغل منصب الرئيس".