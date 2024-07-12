القاهرة الإخبارية: اندلاع حريق هائل في الجولان

جدة - نرمين السيد - سقوط صاروخ على الجولان - صورة ارشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن هناك حـريقًا هائلا اندلع في الجولان المحتل؛ جراء سقوط صاروخ أُطلق من سوريا.





وكان إعلام إسرائيلي، قد أعلن عن استهداف سفينتين إيرانيتين تحملان منظومة دفاع جوي وصلتا إلى ميناء اللاذقية بسوريا. وفي وقت سابق يوم الإثنين الماضي، نفذت المدفعية الإسرائيلية قصفًا على المنطقة الواقعة بين بلدتي "عيتا الشعب" و"رميش" في جنوب لبنان بثلاث قذائف مدفعية. ولاحقًا، وسعت المدفعية الإسرائيلية نطاق قصفها ليشمل المنطقة المفتوحة عند مثلث بلدات "محيبيب" و"برعشيت" و"كونين" في جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة "المنار" المحلية التابعة لـ حزب الله.

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