ليبرمان: نتنياهو يقودنا إلى الدمار.. واستمرار الائتلاف الحالي ينسف إسرائيل

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقود إسرائيل إلى الدمار، واصفًا إياه بأنه "لا يعرف إدارة أي شيء"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام إسرائيلية في نبأ عاجل، منذ قليل.





وحذر ليبرمان من أن "إسرائيل تمر بأزمة سياسية واقتصادية وأمنية هي الأكبر منذ إنشائها"، مؤكدًا أن المستوى السياسي مريض.

وأضاف أنه "إذا استمر الكنيست والائتلاف الحالي حتى 2026، لن تكون هناك دولة لإسرائيل".

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد أن بلاده عازمة على استمرار الحرب في قطاع غزة حتى تحقيق النصر الكامل، قائلاً "إنهم مستمرون في العمل على تحقيق أهداف الحرب والقضاء على حماس وإعادة المحتجزين".

وشدد نتنياهو، خلال كلمة له بحفل تخريج الدفعة الـ69 من ضباط جيش الاحتلال، على التزامه بمقترح الصفقة للإفراج عن المحتجزين، والعمل على إعادة أكبر عدد من الأحياء منهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، مشددًا على تمسكه بالمبادئ الأربعة التي أعلنها.