استطلاع «معاريف»: 43 % يدعمون تولي جانتس رئاسة الحكومة مقابل 38 % لنتنياهو

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جدة - نرمين السيد - بنيامين نتنياهو وبيني جانتس
وأشارت "معاريف" إلى أن 43% من المشاركين في الاستطلاع يدعمون تولي بيني جانتس رئاسة الحكومة، مقابل 38% لنتنياهو.
وفي سياق ذا صلة، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقود إسرائيل إلى الدمار، وأنه "لا يعرف إدارة أي شيء"، محذرًا من أن "إسرائيل تمر بأزمة سياسية واقتصادية وأمنية هي الأكبر منذ إنشائها".
وأضاف ليبرمان أن المستوى السياسي مريض، مؤكدًا أنه "إذا استمر الكنيست والائتلاف الحالي حتى 2026، لن تكون هناك دولة لإسرائيل".
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد أن بلاده عازمة على استمرار الحرب في قطاع غزة حتى تحقيق النصر الكامل، قائلاً "إنهم مستمرون في العمل على تحقيق أهداف الحرب والقضاء على حماس وإعادة المحتجزين".
وشدد نتنياهو، خلال كلمة له بحفل تخريج الدفعة الـ69 من ضباط جيش الاحتلال، على التزامه بمقترح الصفقة للإفراج عن المحتجزين، والعمل على إعادة أكبر عدد من الأحياء منهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، مشددًا على تمسكه بالمبادئ الأربعة التي أعلنها.
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