مدفعية الاحتلال تواصل قصف منطقة المغراقة وشمال مخيم النصيرات وسط غزة

تواصل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها على منطقة المغراقة وشمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم الجمعة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل.





وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء قـصف إسرائيلي استهدف محيط مركز الشرطة، في أرض المفتي بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده عازمة على استمرار الحرب في قطاع غزة حتى تحقيق النصر الكامل، قائلاً "إنهم مستمرون في العمل على تحقيق أهداف الحرب والقضاء على حماس وإعادة المحتجزين".

وشدد نتنياهو، خلال كلمة له بحفل تخريج الدفعة الـ69 من ضباط جيش الاحتلال، على التزامه بمقترح الصفقة للإفراج عن المحتجزين، والعمل على إعادة أكبر عدد من الأحياء منهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، مشددًا على تمسكه بالمبادئ الأربعة التي أعلنها.