نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاخاروفا تعلق على وصف بايدن لبوتين بـ "رئيس أوكرانيا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على زلة لسان جديدة ارتكبها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة الناتو حيث "أعطى الكلمة" لرئيس روسيا فلاديمير بوتين بدلا من زيلينسكي.

وقال بايدن في كلمة وزيلينسكي يقف بجانبه: "والآن أود أن أعطي الكلمة لرئيس أوكرانيا الذي يتمتع بقدر كبير من الشجاعة والتصميم.. سيداتي وسادتي الرئيس بوتين".

وكتبت زاخاروفا بسخرية عبر "تلغرام" اليوم الجمعة: "يبدو لي أنه لم يعد من الممكن إخفاء "التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية" - فهناك مرشح موال لروسيا تتحكم فيه "يد الكرملين".

وأضافت: "نبقى في انتظار هستيريا هيلاري كلينتون بشأن "الهجوم على الديمقراطية الأمريكية" وتقريرا للخارجية الأمريكية حول كشف مؤامرة "للإرهابيين المحليين"