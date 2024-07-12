العالم اليوم - أسهم "وول ستريت" تهبط بقوة متأثرة بتراجع الشركات الكبرى

انتم الان تتابعون خبر أسهم "وول ستريت" تهبط بقوة متأثرة بتراجع الشركات الكبرى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يوليو 2024 10:21 صباحاً - أغلق المؤشر ناسداك على انخفاض حاد الخميس، متأثرا بخسائر الشركات الكبرى مع تحول المستثمرين إلى الشركات الأصغر بعد بيانات التضخم الأضعف من المتوقع التي عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

كما تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بعد أن أظهر تقرير لوزارة العمل أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفضت بشكل غير متوقع في يونيو ، فضلا عن تسجيلاها أقل زيادة سنوية في عام، مما يقرب البنك المركزي من خفض معدلات الفائدة في سبتمبر.

تحركات الأسهم

على الرغم من علامات انحسار التضخم، فقدت أكثر الشركات قيمة في وول ستريت مكاسبها، حيث خسرت كل من مايكروسوفت وأمازون أكثر من اثنين بالمئة وتراجعت "ميتا بلاتفورمز" نحو أربعة بالمئة.

وهوى سهم "تسلا" بنسبة 8.4 بالمئة، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ يناير.

وانخفض سهم أبل 2.3 بالمئة بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا أمس الأربعاء.

وبلغت خسائر أكبر 7 شركات للتكنولوجيا، الخميس، نحو 620 مليار دولار.

وتراجع "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 49.75 نقطة، أو بنسبة 0.88 بالمئة، ليغلق عند 5584.16 نقطة، لكنه يتجه لتسجيل أكبر سلسلة مكاسب أسبوعية منذ بداية العام الجاري.

وخسر "ناسداك" المجمع 358.82 نقطة، أو بنسبة 1.92 بالمئة، ليصل إلى 18288.62 نقطة.

أما المؤشر "داو جونز" الصناعي فارتفع 38.24 نقطة أو بنسبة 0.07 بالمئة إلى 39748.69 نقطة.