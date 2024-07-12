جدة - نرمين السيد - طائرات الاحتلال تواصل قصف غزة

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الجمعة، انتشال 3 شهداء من عائلة واحدة في مربع الصناعة غرب مدينة غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل.





وواصلت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها على منطقة المغراقة وشمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم الجمعة. كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء قـصف إسرائيلي استهدف محيط مركز الشرطة، في أرض المفتي بالنصيرات وسط قطاع غزة. وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده عازمة على استمرار الحرب في قطاع غزة حتى تحقيق النصر الكامل، قائلاً "إنهم مستمرون في العمل على تحقيق أهداف الحرب والقضاء على حماس وإعادة المحتجزين". وشدد نتنياهو، خلال كلمة له بحفل تخريج الدفعة الـ69 من ضباط جيش الاحتلال، على التزامه بمقترح الصفقة للإفراج عن المحتجزين، والعمل على إعادة أكبر عدد من الأحياء منهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، مشددًا على تمسكه بالمبادئ الأربعة التي أعلنها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع المدني بفلسطين: انتشال 3 شهداء لعائلة واحدة في مربع الصناعة غرب غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.