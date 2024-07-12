نيبال: فقدان 66 شخصا إثر سقوط حافلتين في المياه جراء انهيار أرضي

ووفقًا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أكد خيماناندا بوسال، المسؤول في منطقة شيتوان، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن "حافلتين، إحداهما تقل 24 راكبا والأخرى تقل 42 راكبا، جرفتهما انهيارات أرضية في نهر تريشولي"، موضحا أنه في الشهر الماضي، قُتل 14 شخصًا في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا خلال عواصف عنيفة تسببت في انهيارات أرضية وبرق وفيضانات.
وقال إن عشرات الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في أجزاء مختلفة من البلاد، خاصة قرب العاصمة كاتماندو.
وتتسبب الرياح الموسمية في الفترة من يونيو إلى سبتمبر من كل عام في حدوث وفيات ودمار في جميع أنحاء جنوب آسيا، ولكن في السنوات الأخيرة زاد عدد الفيضانات والانهيارات الأرضية، فيما يقول الخبراء إن تغير المناخ وبناء الطرق يؤديان إلى تفاقم المشكلة.
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