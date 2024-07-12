العالم اليوم - أوكرانيا.. إسقاط 5 صواريخ كروز و11 طائرة مسيرة روسية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يوليو 2024 11:22 صباحاً - قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم الجمعة، إنه أسقط إجمالي 5 صواريخ كروز من طراز "كيه.إتش-101" و11 من أصل 19 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا.

وذكرت القوات الجوية في بيان أن الهدف الرئيسي لروسيا كان بلدة ستاروكوستيانتينيف، وهي قاعدة جوية أوكرانية مهمة استهدفتها موسكو مرارا.

وأضاف البيان أن القوات الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة فوق 6 مناطق أوكرانية، لكنها لم تحدد موقع المسيرات الثماني المتبقية التي تم إطلاقها في الهجوم.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية "من المرجح أن العدو يستخدم نماذج مقلدة من الطائرات المسيرة الهجومية لزيادة العبء على الدفاع الجوي. ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار"، بحسب ما ذكرت رويترز.

ولم يبلغ حكام بعض المناطق المستهدفة، بما في ذلك سومي وكييف وميكولايف، عن أي أضرار أو إصابات في بياناتهم صباح اليوم الجمعة.