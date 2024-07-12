الدفاع المدني الفلسطيني: انتشار آليات الاحتلال بمنطقة الصناعة وسقوط قذائف

قالت هيئة الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت بشكل كامل من حي الشجاعية بقطاع غزة، لكنها خلفت دمارًا هائلاً والمنطقة لا تصلح للحياة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأشارت هيئة الدفاع المدني الفلسطيني إلى انتشار آليات الاحتلال الإسرائيلي في شمال منطقة الصناعة بمدينة غزة، مضيفًا أن القذائف تتساقط على المواطنين.

كما أشار إلى أن مستشفى "أصدقاء المريض" خرج عن الخدمة لتواجد جيش الاحتلال بمحيطه، ناصحين سكان منطقتي الرمال والصبرة بأخذ أقصى تدابير السلامة والوقاية بسبب سقوط قذائف المدفعية من منطقة نتساريم والخط الشرقي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني انتشال 3 شهداء من عائلة واحدة في مربع الصناعة غرب مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها على منطقة المغراقة وشمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم الجمعة. كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء قـصف إسرائيلي استهدف محيط مركز الشرطة، في أرض المفتي بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده عازمة على استمرار الحرب في قطاع غزة حتى تحقيق النصر الكامل، قائلاً "إنهم مستمرون في العمل على تحقيق أهداف الحرب والقضاء على حماس وإعادة المحتجزين".