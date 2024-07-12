العالم اليوم - الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار

انتم الان تتابعون خبر الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يوليو 2024 12:24 مساءً - لامست الليرة التركية قاعا غير مسبوق جديدا عند 33.0450 أمام الدولار الجمعة، رغم فترة من الاستقرار النسبي في الأشهر القليلة الماضية جاءت بعد انخفاض لسنوات.

وبحلول الساعة 0656 بتوقيت غرينتش، كانت العملة منخفضة بنحو 0.5 بالمئة إلى 32.9945 أمام الدولار، ورغم أن القراءة أقل من إغلاق أمس الخميس، فإنها تنطوي على ارتفاع من القاع غير المسبوق الذي بلغته في وقت سابق من صباح اليوم.

وهبطت قيمة العملة بأكثر من 11 بالمئة أمام الدولار منذ بداية العام الجاري، وأكثر من 40 بالمئة منذ بداية 2023.

وفي اجتماعه الأخير، قرر المركزي التركي تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة للشهر الثاني على التوالي.