العالم اليوم - التضخم يتباطأ في فرنسا خلال يونيو ولكن بأقل من المتوقع

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يوليو 2024 12:24 مساءً - تباطأ التضخم في فرنسا خلال شهر يونيو الماضي ولكن بأقل من التوقعات، إلا أنه اقترب من النسبة المستهدفة للتضخم في منطقة اليورو عند 2 بالمئة.

وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، الجمعة، أن معدل التضخم تباطأ إلى 2.2 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، مقابل 2.3 بالمئة في مايو الماضي.

وكانت التوقعات تشير إلى أن التضخم سيتباطأ إلى 2.1 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم إلى 0.1 بالمئة في يونيو، بما يتماشى مع التوقعات، وذلك بعد أن سجل نموا صفريا في مايو الماضي.

كما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين المنسق مع الاتحاد الأوروبي قد تباطأ إلى 2.5 بالمئة، من 2.6 بالمئة في مايو الماضي، بما يتماشى مع التوقعات.

وكانت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، قد أعلنت مطلع يوليو الجاري أن التضخم الرئيسي في منطقة اليورو قد انخفض إلى 2.5 بالمئة في يونيو. وجاء الرقم الرئيسي متماشياً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وفي شهر مايو، ارتفع معدل التضخم نقطتين مئويتين، ليصل إلى 2.6 بالمئة.