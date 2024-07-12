محافظ الخليل: الاحتلال هدم 10 منازل الليلة واعتقل 1700 عائلة منذ 7 أكتوبر

قال خالد دودين، محافظ الخليل، إن الاحتلال الإسرائيلي هدم 10 منازل بإحدى قرى الجنوب في ليلة واحدة، مضيفًا أن المستوطنين اعتدوا على خيام المواطنين.





وأكد محافظ الخليل، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن المستوطنين هم من يتحكمون في مجريات الأمور بالضفة الغربية تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي، منوهًا بأن 1700 عائلة فلسطينية بالمنطقة المغلقة اعتقلها الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.

وحذر من أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مخططاته كافة بالاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية وهدم المباني وسرقة مقدرات المياه، مؤكدًا أن ملفات التعليم والصحة والاقتصاد بالضفة الغربية على حافة الانهيار بسبب إجراءات الاحتلال والعقوبات الجماعية.

وتابع دودين: "نحاول بكل الطرق حماية المواطنين في مناطق الاشتباكات، ونحن بحاجة إلى دعم الجبهة الفلسطينية لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي"، منوهًا بأنهم يتواصلون مع الأطراف الدولية كافة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد محافظ الخليل على أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تغيير معالم الحرم الإبراهيمي، ويحاول بشكل يومي منع الأذان.