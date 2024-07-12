- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - خالد دودين ـ محافظ الخليل
وأكد محافظ الخليل، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن المستوطنين هم من يتحكمون في مجريات الأمور بالضفة الغربية تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي، منوهًا بأن 1700 عائلة فلسطينية بالمنطقة المغلقة اعتقلها الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.
وحذر من أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مخططاته كافة بالاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية وهدم المباني وسرقة مقدرات المياه، مؤكدًا أن ملفات التعليم والصحة والاقتصاد بالضفة الغربية على حافة الانهيار بسبب إجراءات الاحتلال والعقوبات الجماعية.
وتابع دودين: "نحاول بكل الطرق حماية المواطنين في مناطق الاشتباكات، ونحن بحاجة إلى دعم الجبهة الفلسطينية لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي"، منوهًا بأنهم يتواصلون مع الأطراف الدولية كافة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد محافظ الخليل على أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تغيير معالم الحرم الإبراهيمي، ويحاول بشكل يومي منع الأذان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الخليل: الاحتلال هدم 10 منازل الليلة واعتقل 1700 عائلة منذ 7 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.