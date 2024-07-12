انتشال 18 شهيدا من منطقة الصناعة وتل الهوى غرب غزة بعد تراجع آليات الاحتلال

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، انتشال 18 شهيدًا من منطقة الصناعة وتل الهوى غرب غزة بعد تراجع آليات الاحتلال فجر اليوم، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، أعلنت هيئة الدفاع المدني الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت بشكل كامل من حي الشجاعية بقطاع غزة، لكنها خلفت دمارًا هائلاً والمنطقة لا تصلح للحياة.

وأشارت هيئة الدفاع المدني الفلسطيني إلى انتشار آليات الاحتلال الإسرائيلي في شمال منطقة الصناعة بمدينة غزة، مضيفًا أن القذائف تتساقط على المواطنين.

كما أشار إلى أن مستشفى "أصدقاء المريض" خرج عن الخدمة لتواجد جيش الاحتلال بمحيطه، ناصحين سكان منطقتي الرمال والصبرة بأخذ أقصى تدابير السلامة والوقاية بسبب سقوط قذائف المدفعية من منطقة نتساريم والخط الشرقي.

وواصلت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها على منطقة المغراقة وشمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم الجمعة. كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء قـصف إسرائيلي استهدف محيط مركز الشرطة، في أرض المفتي بالنصيرات وسط قطاع غزة.

بينما أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده عازمة على استمرار الحرب في قطاع غزة حتى تحقيق النصر الكامل، قائلاً "إنهم مستمرون في العمل على تحقيق أهداف الحرب والقضاء على حماس وإعادة المحتجزين".