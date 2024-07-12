سلاح الجو الأوكراني: أسقطنا 5 صواريخ كروز و11 مسيرة أطلقت من روسيا

جدة - نرمين السيد - الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الجمعة، إسقاط 5 صواريخ كروز و11 مسيرة أُطلقت من روسيا، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكان ينس ستولتنبيرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، قد أعلن عن التوصل إلى اتفاق لتقديم دعم مالي بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا، مؤكدًا أن الحلف سيواصل تزويدها بالمساعدات اللازمة. وأشار أمين حلف الناتو إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل حليفًا قويًا، وأن الحلف يعزز من قوتها، وفقًا لما أوردته قناة الحرة الأمريكية مساء أمس الخميس. كما أضاف أن الصين أصبحت داعمة لـ روسيا في حربها ضد أوكرانيا، مشددًا على أن الحلف سيواصل تعزيز إنفاقه الدفاعي الداخلي.

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