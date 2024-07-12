الدفاع المدني في غزة: 60 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي في تل الهوى والصناعية

جدة - نرمين السيد - قال محمود بصل، متحدث الدفاع المدني بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت بعد عملية عسكرية دامت 7 أيام في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، مؤكدًا ارتقاء 60 شهيدًا حتى اللحظة في منطقة تل الهوى والصناعية جراء القصف الإسرائيلي.





وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة منازل في مدينة غزة، منوها بأنه لا يزال عدد من الشهداء والمصابين تحت الأنقاض.

وتابع: "بلغتنا مناشدات من المواطنين المحاصرين في المنازل التي استهدفها الاحتلال بمدينة غزة"، منوهًا أيضًا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أجزاء من مستشفى "أصدقاء المريض" بالقرب من منطقة الصناعة ولحقت به أضرار كبيرة.

كما أشار المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، إلى أن جيش الاحتلال دمر الطرقات والمباني، ونسف مربعات سكنية كاملة بمنطقة تل الهوى.

وكانت مصادر فلسطينية قد أعلنت انتشال 18 شهيدًا من منطقة الصناعة وتل الهوى غرب غزة، اليوم الجمعة، بعد تراجع آليات الاحتلال من المنطقة فجر اليوم.