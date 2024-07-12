نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفيرة الأمريكية بالقاهرة: عروض الأفلام تعزز الشراكة الثقافية بين مصر والولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة عن إطلاق النسخة الرابعة من سلسلة أفلام "الرؤية الجديدة" بالشراكة مع منظمة "الفن في كل مكان" المصرية أو Art Everywhere

وتنظم منظمة "الفن في كل مكان" مشروع "السينما في كل مكان" لعروض الأفلام في أماكن بديلة، مثل المقاهي والنوادي والمراكز المجتمعية والمنظمات غير الحكومية.

وتدعم سفارة الولايات المتحدة بالتعاون مع برنامج دبلوماسية الأفلام الأمريكية "اميريكان فيلم شو كيس" 12 عرضا في مساحات ثقافية مختلفة في صعيد مصر والدلتا والمدن الساحلية في الفترة من 11 إلى 26 يوليو.

وسيستقطب هذا البرنامج الثقافي المثير أفلامًا أمريكية قصيرة مستقلة إلى المناطق المحرومة في جميع أنحاء مصر وسيساعد في بناء علاقات أقوى بين الشعبين المصري والأمريكي

وقالت سفيرة الولايات المتحدة بمصر هيرو مصطفى جارج إن "هذا المشروع الفريد لا يعزز الشراكة الثقافية بين مصر والولايات المتحدة فحسب، بل يعزز أيضًا النمو الاقتصادي من خلال صناعة السينما.

وتابعت: نحن فخورون بشكل خاص بالشراكة مع مبادرة "ديف فيلم لاب" التابعة لـمنظمة "الفن في كل مكان" لتقديم هذه الأفلام إلى جماهير الصم أو ضعاف السمع

وعروض الأفلام مفتوحة للجمهور مجانا. ومن المقرر أن تقام عروض سلسلة الأفلام في المنيا خلال الفترة من 11 إلى 12 يوليو، ثم في أسيوط خلال الفترة من 14 إلى 15 يوليو. وتستمر العروض في دمياط يوم 18 يوليو، وكفر الشيخ يوم 20 يوليو، وأخيرا في الإسكندرية 21-26 يوليو. وهناك عروض مخصصة لجمهور الصم أيام 22 و23 و25 يوليو في المركز السينمائي المستقل بالإسكندرية - سينفيل