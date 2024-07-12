العالم اليوم - إدارتا أوباما وكلينتون تدفعان باتجاه انسحاب بايدن من الترشيح

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يوليو 2024 02:18 مساءً - كشف موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أن كبار الديمقراطيين في إدارتي باراك أوباما وبيل كلينتون يسعون إلى دفع الرئيس جو بايدن، للانسحاب من السباق الرئاسي.

وقال الموق إن كبار الديمقراطيين في إدارتي أوباما وكلينتون يجرون استطلاعات للضغط علنا على بايدن للانسحاب.

ووفقا لموقع أكسيوس، قال المشرعون الديمقراطيون، حول مؤتمر بايدن: لو كانت المناظرة مع دونالد ترامب بهذه الطريقة، لما تصاعد أمر أهليته للبقاء في السباق الرئاسي خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضافوا أن أداءه، في المؤتمر الصحفي، كان أفضل من أدائه في المناظرة ولكنه ما زال غير كاف للتعافي، مشيرين إلى أن بايدن كان متماسكا لكن "الزلات التي ارتكبها" تطغى على كامل الأداء.

يشار إلى أن بايدن كان قد اقترف أمس الخميس زلتين أو هفوتين كبيرتين قد تطيحان بحضوطه في الترشح أو في السباق الرئاسي أمام ترامب.

وأشار الموقع إلى أن "الشبكة المناهضة لبايدن" تتسع يومًا بعد يوم، وتنشر استطلاعات الرأي التي تظهر أن الديمقراطيين سينتقلون من الخاسرين الأكيدين إلى الفائزين الكبار بمرشح جديد.

وينظر هؤلاء الديمقراطيون إلى السباق الانتخابي من منظور صارخ، وتحديدا "أبيض وأسود"، حيث توجد 3 ولايات فقط مهمة، هي ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، وهي الولايات التي تمثل "الجدار الأزرق"، الذي فاز به بايدن كله في انتخابات عام 2020.

وهم يرون حلاً واضحًا، يتمثل بنسيان دعم بايدن أو حتى نائبة الرئيس كامالا هاريس، ويريدون بشكل قوي العثور على الشخصين الأكثر احتمالاً للفوز بهذه الولايات الثلاث.

كيفية عمل الشبكة المناهضة لبايدن

يقوم الديمقراطيون المناهضون لبايدن بتبادل الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني واستطلاعات الرأي، ويقاتلون زملائهم الديمقراطيين على شاشات التلفزيون ومنصة إكس، ويوزعون القصص والحجج على الصحفيين وكتاب الأعمدة المتعاطفين.

ويجري الكثيرون محادثات مع المشرعين لدفع قادتهم للضغط على بايدن ودائرته الداخلية من أجل الانسحاب من السباق الرئاسي، خصوصا وأنهم يعلمون أن "بايدن وعائلته يبدون غير قابلين للتغيير"، لذا فهم يأملون في استخدام القوة الساحقة من قبل أسرة أوباما وكلينتون وتشاك شومر وجيفريز ونانسي بيلوسي.

وعلى جبهة المانحين، يعتبر النجم جورج كلوني، الذي ترأس أكبر حملة لجمع التبرعات في تاريخ الحزب الديمقراطي الشهر الماضي، الصوت الرائد لعدد متزايد من نجوم هوليوود الذين يريدون من بايدن إنهاء ترشيحه.

وتضم هذه الجبهة ريد هاستينغز، المؤسس المشارك لمنصة نتفليكس والرئيس التنفيذي لشركة "إنديفور" آري إيمانويل.

كما تضم عددا من الليبراليين، مثل ستيفن كولبيرت، الذي أدار حملة جمع تبرعات كبيرة لبايدن في مارس الماضي، حيث يضغط بقوة على بايدن لكي يتنحى جانبًا، وهناك أيضا جون ستيوارت الذي قام بتصعيد مناشداته من أجل اختيار مرشح آخر غير بايدن.

إلى جانب هؤلاء، هناك كتاب رأي في صحيفة نيويورك تايمز، مثل توماس فريدمان ونيك كريستوف، الذين يقولون في مقالاتهم إن على بايدن أن يرحل.