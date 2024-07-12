جدة - نرمين السيد - منطقة بحر الصين الجنوبى - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، أن حاملة الطائرات "شاندونج" أجرت مناورات قبالة الفلبين، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقالت وزارة الدفاع الصينية، إنها ستواصل إجراء المناورات العسكرية الدورية قبالة الفلبين لرفع الجاهزية. وقبل أسبوع، كشفت الفلبين عن أن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت مساعدتها في عملياتها ببحر الصين الجنوبي. وكانت وزارة الخارجية الصينية حذرت في وقت سابق من أن "تصرفات الفلبين في بحر جنوب الصين تنتهك سيادتنا بشكل خطير"، مؤكدة أنها "سترد عليها بحزم". بينما نددت الولايات المتحدة الأمريكية بما وصفته بتحركات بكين "التصعيدية وغير المسؤولة"، في بحر الصين الجنوبي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن "استخدام سفن الصين الخطير والمتعمد لخراطيم المياه ومناورات الاصطدام، يعرض حياة أفراد الخدمة الفلبينية للخطر، كما يهدد أيضا السلام والاستقرار الإقليميين"، مجددا دعم الولايات المتحدة للفلبين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين: حاملة الطائرات شاندونج أجرت مناورات قبالة الفلبين وسنواصل المناورات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.