حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية لطواقم الاحتلال في حانيتا والمطلة

جدة - نرمين السيد - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف التجهيزات التجسسية لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستوطنة المطلة، ما أدى إلى تدميرها، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأضاف حزب الله أنه استهدف مجموعة لجنود الاحتلال أثناء قيامها بأعمال التحصين في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية. وقبل قليل، أكدت قناة "القاهرة الإخبارية" انقطاع التيار الكهربائي في المستوطنات الشمالية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، عقب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان. وقالت "القاهرة الإخبارية"، إن "صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الغربي شمال إسرائيل".

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