الدفاع الصينية تطالب أمريكا والفلبين بانسحاب فوري وعدم نشر صواريخ بالمنطقة

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جدة - نرمين السيد - وو تشيان ـ متحدث وزارة الدفاع الصينية
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، أن حاملة الطائرات "شاندونج" أجرت مناورات قبالة الفلبين.
وقالت وزارة الدفاع الصينية، إنها ستواصل إجراء المناورات العسكرية الدورية قبالة الفلبين لرفع الجاهزية.
وقبل أسبوع، كشفت الفلبين عن أن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت مساعدتها في عملياتها ببحر الصين الجنوبي، حيث نددت الولايات المتحدة الأمريكية بما وصفته بتحركات بكين "التصعيدية وغير المسؤولة"، في بحر الصين الجنوبي.
فيما حذرت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق من أن "تصرفات الفلبين في بحر جنوب الصين تنتهك سيادتنا بشكل خطير"، مؤكدة أنها "سترد عليها بحزم".
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