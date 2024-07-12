مرصد الأورومتوسطى: نرصد انتهاكات الاحتلال في غزة والوضع الإنسانى سيئ للغاية

جدة - نرمين السيد - باسكال خضير ـ الباحثة بالمرصد الأورومتوسطي

قالت باسكال خضير، الباحثة بالمرصد الأرومتوسطي لحقوق الإنسان، إن المرصد يقوم برصد كل الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة، مؤكدةً أن الوضع الإنساني في القطاع سيئ للغاية، وليس فقط على صعيد العمليات العسكرية.





وأضافت خضير، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مدنيين مصابين تحت الحصار بحاجة إلى علاج طارئ في ظل انهيار المنظومة الصحية، وانعدام مقوماتها الأساسية، فهناك تهجير قسري للمدنيين في ظل تضارب تعليمات الإخلاء ودون تأمين أو ملاذات آمنة يأوى إليها الفلسطينيون المدنيون. وأكدت الباحثة بالمرصد الأورومتوسطي، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع والتعطيش كسلاح ضد المدنيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، وبالتالي ما يحدث في غزة هو محاولة لخلق بيئة غير صالحة للحياة داخل القطاع.

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