الصين: نحث إسرائيل على وقف عملياتها بقطاع غزة في أقرب وقت وحماية المدنيين

جدة - نرمين السيد - الخارجية الصينية

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة: "نحث إسرائيل على وقف عملياتها العسكرية بقطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وحماية المدنيين بشكل فعال"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، حيث طال الدمار الواسع العيادات والمستشفيات في حي الرمال بوسط مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي على المنطقة، اليوم الجمعة. وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن "معظم المباني بمنطقة الصناعة احترقت بالكامل بسبب إشعال الاحتلال الإسرائيلي النيران في منازل المواطنين وممتلكاتهم"، لافتة إلى أن جهود الطواقم الإغاثية في انتشال أعداد كبيرة من الضحايا بمدينة غزة، مؤكدة أن "الاحتلال الإسرائيلي خلف دمارًا واسعًا بمنطقة الصناعة". وتابعت: "الطواقم الإغاثية دخلت مناطق الصناعة والجامعات وحي الرمال بعد تراجع آليات الاحتلال وإعادة تموضعها في حي تل الهوى بمدينة غزة". كما ألقت "القاهرة الإخبارية" الضوء على قيام قوات الاحتلال بقصف عنيف على المناطق الشمالية لمخيم "النصيرات" وسط القطاع.

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