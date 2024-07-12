جدة - نرمين السيد - هجوم صاروخي من لبنان على شمال إسرائيل

انقطع التيار الكهربائي في المستوطنات الشمالية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وذلك عقب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وقالت "القاهرة الإخبارية"، إن "صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الغربي شمال إسرائيل". وفي هذا السياق، أعلن حزب الله اللبناني استهداف التجهيزات التجسسية لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستوطنة المطلة الإسرائيلية، ما أدى إلى تدميرها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع الكهرباء عن المستوطنات الشمالية بإسرائيل بسبب صواريخ من جنوب لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.