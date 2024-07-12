مسؤولون بجيش الاحتلال: نتنياهو أضاف مبادئ تتجاوز الاتفاقات مع الوسطاء

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون بجيش الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أضاف مبادئ تتجاوز الاتفاقات مع الوسطاء، مؤكدين أن "هذا قد يعطل القدرة على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل.





وفي سياق ذا صلة، كشف استطلاع رأي لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن أن المعارضة بقيادة بيني جانتس ستحصل على 60 مقعدًا في الكنيست مقابل 50 مقعدا لبنيامين نتنياهو، إذا جرت الانتخابات التشريعية في دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم.

وأشارت "معاريف" إلى أن 43% من المشاركين في الاستطلاع يدعمون تولي بيني جانتس رئاسة الحكومة، مقابل 38% لنتنياهو.

كذلك، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقود إسرائيل إلى الدمار، وأنه "لا يعرف إدارة أي شيء"، محذرًا من أن "إسرائيل تمر بأزمة سياسية واقتصادية وأمنية هي الأكبر منذ إنشائها".

وأضاف ليبرمان أن المستوى السياسي مريض، مؤكدًا أنه "إذا استمر الكنيست والائتلاف الحالي حتى 2026، لن تكون هناك دولة لإسرائيل".

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد أن بلاده عازمة على استمرار الحرب في قطاع غزة حتى تحقيق النصر الكامل، قائلاً "إنهم مستمرون في العمل على تحقيق أهداف الحرب والقضاء على حماس وإعادة المحتجزين".