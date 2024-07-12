«القاهرة الإخبارية»: دمار واسع بالعيادات والمستشفيات في حي الرمال وسط غزة

جدة - نرمين السيد - آثار العدوان الإسرائيلي على غزة

قال نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، إنَّ دمارًا واسعًا طال العيادات والمستشفيات في حي الرمال وسط مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي على المنطقة.





وأضافت القناة أن "معظم المباني بمنطقة الصناعة احترقت بالكامل بسبب إشعال الاحتلال الإسرائيلي النيران في منازل المواطنين وممتلكاتهم"، لافتة إلى أن جهود الطواقم الإغاثية في انتشال أعداد كبيرة من الضحايا بمدينة غزة، مؤكدة أن "الاحتلال الإسرائيلي خلف دمارًا واسعًا بمنطقة الصناعة". وتابعت: "الطواقم الإغاثية دخلت مناطق الصناعة والجامعات وحي الرمال بعد تراجع آليات الاحتلال وإعادة تموضعها في حي تل الهوى بمدينة غزة". كما ألقت "القاهرة الإخبارية" الضوء على قيام قوات الاحتلال بقصف عنيف على المناطق الشمالية لمخيم "النصيرات" وسط القطاع.

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