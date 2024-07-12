ابتسام محمد.. أول سيدة من أصل يمني تدخل برلمان بريطانيا

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أحمد جودة - القاهرة - تعهدت بالدفاع عن غزة..

أدت النائبة البريطانية يمنية الأصل، ابتسام محمد، القسم في مجلس العموم البريطاني، لتصبح بذلك رسميا أول سيدة من أصل يمني تدخل البرلمان في تاريخ بريطانيا، متعهدة بالدفاع عن غزة.

وخلال كلمة لها، تعهدت النائبة عن حزب العمال البريطاني، بالدفاع عن غزة والسعي لوقف إطلاق النار، بعدما انتخبت عن منطقة شيفيلد سنترال.

ووعدت النائبة محمد بالنضال من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وقالت إنها ستستخدم منصة البرلمان للدفع من أجل وقف النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية.



وكانت ابتسام وصلت إلى المملكة المتحدة من اليمن عندما كانت طفلة، وعمل والدها في مصانع الصلب في مدينة شيفيلد.

في عام 2016، حصلت على مقعد في عضوية بلدية شيفيلد. وقد ساعدتها خلفيتها كمحامية في تقديم مساعدات قانونية لأبناء الأقليات واللاجئين في المدينة. كما عملت كمستشارة للتعليم في شيفيلد، خاصة خلال جائحة كوفيد.

وتعتبر ابتسام محمد شخصية بارزة في المجتمع المحلي في شيفيلد، وقد تميزت خلال مسيرتها بالتزامها بخدمة المواطنين، والنشاط الأهلي، حيث تركز على مكافحة التمييز وعدم المساواة، وتسلط الضوء على أهمية التعليم، ومعالجة أزمة تكاليف المعيشة، وضمان انتقال آمن إلى اقتصاد أخضر.

وكان حزب العمال اختار محمد كمرشحة عن شيفيلد سنترال بعد منافسة شديدة، حيث تغلبت على شخصيات بارزة مثل إيدي إيزارد.

وقد أجريت الانتخابات البرلمانية في بريطانيا في 4 يوليو الجاري، وفاز حزب العمال بـ412 مقعدا، ما أفضى إلى تسلم زعيم الحزب كير ستارمر رئاسة وزراء بريطانيا