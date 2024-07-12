العالم اليوم - خلف الستار.. هل تخلى أوباما عن دعم بايدن؟

انتم الان تتابعون خبر خلف الستار.. هل تخلى أوباما عن دعم بايدن؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يوليو 2024 03:24 مساءً - فبحسب تقرير لشبكة سي إن إن الأميركية، فقد عقد باراك أوباما ونانسي بيلوسي نقاشات خاصة عن جو بايدن ومستقبل حملته الانتخابية لعام 2024.

وعبر كلا الرئيس السابق ورئيسة مجلس النواب السابقة عن قلقهما بشأن مدى صعوبة فوز الرئيس الحالي على دونالد ترامب.

وبحسب الشبكة، "لم يكن أي منهما متأكدًا تمامًا مما يجب فعله".

وقال سياسي ديمقراطي قديم مقرب من الجميع لـ سي إن إن، بشرط عدم الكشف عن هويته لتجنب أن يُنظر إليه على أنه غير محترم لبايدن: "إنهم يشاهدون وينتظرون أن يتخذ الرئيس بايدن قرارًا بنفسه".

موقف ملتبس

قرار أوباما بعدم الإدلاء بأي تعليق علني لمدة أسبوعين ترك عددًا من الديمقراطيين البارزين يشعرون وكأنه تركهم يتخبطون باتخاذ نفس الموقف الذي حدد إلى حد كبير فترة ما بعد الرئاسة.

فبعد المناظرة، نشر على موقع X، "الليالي السيئة في المناظرات تحدث. صدقوني، أعرف"، مؤكدًا ذلك في حفل لجمع التبرعات في نيويورك من أجل الديمقراطيين في مجلس النواب الليلة التالية لأداء بايدن.

الرئيس السابق لم يكن قد خطط لإصدار أي بيان عام، لكن مساعدي بايدن وأوباما نسقوا لإخراج هذا المنشور بطريقة تعكس نقاط الحديث في حملة بايدن بأن المناظرة الأولى لإعادة انتخاب أوباما في عام 2012 كانت سيئة أيضًا، ولم تنتهِ حملته بسبب ذلك.

أسرار واشنطن

لكن الشكوك المتزايدة لدى أوباما حول قدرة صديقه على الفوز بإعادة الانتخاب هي واحدة من أسرار واشنطن الأسوأ.

يتلقى أوباما مكالمات أكثر مما يجري، حسبما يقول الأشخاص الذين تحدثوا إليه. عندما يتحدث إلى المتبرعين والمسؤولين الديمقراطيين القلقين، كان يستمع أكثر مما يتحدث، متجنبًا بعناية اتخاذ مواقف يفترض أنها ستتسرب بسرعة.

كان هذا أيضًا نهج أوباما في المكالمة التي أجراها مع بايدن بعد المناظرة، التي أشار الرئيس الحالي إلى آخرين أنها تضمنت دعم الرئيس السابق له في مواجهة الاضطرابات. وفقًا لأشخاص آخرين على دراية بالمكالمة، ومع ذلك، التزم أوباما بموقفه كـ "مجلس استشاري ومستشار خاص". لقد حث. لعب دور محامي الشيطان. لكنه لم يتخذ موقفًا.

في محادثات مع بعض الديمقراطيين خلال الأسبوعين الماضيين، تجاهل أوباما فكرة أنه يمكن أن يدفع بايدن في اتجاه واحد أو آخر حتى لو أراد ذلك، مما يؤكد على العلاقة الطويلة المعقدة، ولكن الوفية، بينهما. وزاد تعقيدها خلال الفترة التي قضياها منفصلين: فمنذ مغادرة المكتب والخلف – ووجبات الغداء الأسبوعية في البيت الأبيض لمدة ثماني سنوات – تحدث الاثنان بشكل أقل بكثير مما غالبًا ما يلمح إليه بعض مستشاريهما.

وإذا حاول الرئيس السابق توجيه بايدن للخروج، يقول الأشخاص الذين يعرفون أوباما، فهو على دراية بالعدسة التي يمكن من خلالها رؤيته.

وكتب بايدن أنه شعر أن أوباما لم يكن مشجعًا لانضمامه المتأخر إلى الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في الأشهر التي تلت وفاة ابنه بو في عام 2015.

ورغم أن أوباما يعتقد أنه كان يحاول مساعدة نائبه آنذاك في التركيز على حزنه وعدم الخوض في حملة أولية كانت ستكون صعبة للغاية ضد هيلاري كلينتون وبرني ساندرز، فقد لا تكون تلك هي الطريقة التي سيتناول بها محادثة أخرى.

وتوقع مساعد أوباما في حملة 2020 منذ فترة طويلة قائلاً: "سيقول بايدن، 'حسنًا، يا سيادة الرئيس، لقد استخدمت بالفعل تلك الورقة في عام 2015 وقد أدى ذلك إلى حصولنا على دونالد ترامب'". "أعتقد أن ذلك سيجعله أكثر صلابة."

كما أن أوباما يكره إعطاء ترامب، الذي يشعر بالانزعاج منه دائمًا، أي مادة جديدة من خلال الانخراط بنشاط.

في الماضي - بما في ذلك خلال الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لعام 2020 - كان أوباما يرى دوره كموحد يمكنه المساعدة في تأكيد اتجاه الحزب.

حتى الآن، لم يلتزم بالقيام بهذا الدور في الاضطراب حول ما إذا كان بايدن يجب أن يظل المرشح، وما يحدث إذا بقي، أو ما يحدث إذا غير مساره وقرر المغادرة.

وقال النائب إيمانويل كليفر، الديمقراطي من ولاية ميزوري: "حسنًا، يعرف عن أوباما أنه لا يحب الدراما".

"لذا إذا كان هناك دراما، فهو الشخص الذي سيتعامل معها."

تكتيك الورقة الأخيرة

وتم النظر إلى نهج أوباما الذي لا يتدخل - على الأقل علنًا - من قبل بعض المقربين منه كطريقة للحفاظ على موقفه في حالة احتياجه لإجراء محادثة صريحة وصعبة مع بايدن.

وقال شخص يتحدث بانتظام مع أوباما: "سوف يكون متفرغًا تمامًا من أجل التذكرة الديمقراطية. بغض النظر عن من يكون مرشحنا، سوف يبذل قصارى جهده لضمان فوز هذا الشخص في نوفمبر".

كان أوباما بجانب بايدن خلال حدثين لجمع التبرعات هذا العام، بما في ذلك في الحدث الذي عقد في لوس أنجلوس الشهر الماضي حيث اعترف جورج كلوني لاحقًا بأنه شعر بالقلق من كيفية تصرف بايدن.

استيقظ بايدن في إيطاليا قبل يوم من جمع التبرعات - بعد عدة أيام من اجتماعات مجموعة السبع - واضطر إلى الطيران طوال الليل عبر خمس مناطق زمنية للوصول إلى هناك، لأن الرئيس المشارك للحملة جيفري كاتزنبرج كان حريصًا على إقامة الحدث ذو الطابع الهوليوودي، وأخبر كلوني الحملة أنه لم يكن متاحًا إلا ليوم واحد فقط بسبب جدوله الزمني للتصوير.

حتى في الطريق إلى هناك، تساءل أوباما عن فكرة إخضاع أي مرشح رئاسي لهذا النوع من الجدول الزمني.

ما كتبه كلوني وما فعله أوباما

كتب كلوني في مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع: "كان هو نفس الرجل الذي شهدناه جميعًا في المناظرة"، مما حث بايدن على التنحي.

كانت هذه الكلمات هي التي أغضبت بعض الموالين لبايدن، الذين اقترحوا أن أوباما كان وراء مقال كلوني. كان الرئيس السابق، الذي كان ودودًا مع الممثل، على علم بقدوم المقال لكنه لم يحاول منعه.

بالنسبة لبعض المدافعين عن أوباما، كان ذلك وسيلة للحفاظ على حياده، ولكن بالنسبة لبعض الموالين لبايدن، كان ذلك علامة على خيانة عميقة.

كان أوباما خلف الكواليس وعلى المسرح مع بايدن لفترة أطول بكثير مما كان عليه كلوني.

وقال آخرون كانوا موجودين في ذلك الوقت إن شكل الرئيس كان بسبب اضطراب السفر النفاث.

والفيديو الشهير الذي يظهر أوباما يقود بايدن خارج المسرح، كما يقول الأشخاص المطلعون، كان بسبب رغبة الرئيس السابق في المغادرة وليس بسبب حاجة بايدن للمساعدة.

ورفض مساعد أوباما التعليق ورفض أيضًا أن يقول ما إذا كانت تقييمه لحالة بايدن لا تزال أنه كان بسبب اضطراب السفر.