إعلام يمني: طائرات أمريكية وبريطانية تشن 3 غارات على مطار الحديدة الدولي

جدة - نرمين السيد - الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن

قالت وسائل إعلام يمنية، اليوم الجمعة، إن "طائرات أمريكية وبريطانية شنت 3 غارات على مطار الحديدة الدولي"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





يأتي ذلك بعد أسبوع تقريبًا من غارات شنها الطيران الأمريكي والبريطاني على جزيرة كمران في الحديدة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت الخميس الموافق 6 يوليو الجاري، تدمير زورقين مسيرين حوثيين، خلال 24 ساعة، بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى موقع رادار في اليمن. وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواصل الحوثيون المتحالفون مع إيران مهاجمة خطوط الشحن والسفن في منطقة البحر الأحمر، بزعم دعم الفلسطينيين في مواجهة الحرب الإسرائيلية، بينما استهدفت الهجمات الحوثية سفن الدول المساندة للشعب الفلسطيني بشكل خاص، ومن بينها إسبانيا التي أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية.

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