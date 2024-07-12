مراسل «القاهرة الإخبارية»: قناصة الاحتلال تستهدف طواقم الدفاع المدني في غزة

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جدة - نرمين السيد - الشجاعية ـ غزة
وقال جبر، خلال رسالته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت غارة بمنطقة المواصي، وهي منطقة مكتظة بالنازحين الفلسطينيين بالقرب من مدينة خان يونس، وأسفرت عن شهيدين وعدد من الإصابات.
وأوضح أن انسحاب قوات الاحتلال من بعض المناطق كشف عددًا من الحقائق عن المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق تلك المنطقة، ولازالت طواقم الدفاع المدني تواصل عمليات البحث عن الشهداء داخل تلك المناطق.
ونوه جبر بأن هناك مجازر مروعة ارتكبت بحق المواطنين الفلسطينيين، فضلًا عن عمليات تدمير واسعة وممنهجة طالت أحياء تلك المنطقة والمنازل والمباني والمنشآت والمدارس وغيرهما.
وتابع مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: "قناصة الاحتلال تستهدف طواقم الدفاع المدني، بالإضافة إلى أن الدمار يطال كل قطاع غزة".
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