فلسطين بين الماضي والحاضر والمستقبل.. وثائقي جديد «عن قرب»

جدة - نرمين السيد - مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية" عن برومو الفيلم الوثائقي "فلسطين بين الماضي والحاضر والمستقبل"، والمرتقب عرضه في برنامج "عن قرب"، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على أن يعرض الوثائقي اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة.





ومن المقرر أن يعرض البرنامج سلسلة حلقات وثائقية خاصة، إذ قالت الإعلامية أمل الحناوي: "سنبحر معًا في مرحلة مهمة بالتاريخ الفلسطيني". ويعرض الفيلم شهادات وتوثيق للتاريخ الفلسطيني، واستيلاء اليهود على الأراضي الفلسطينية، إذ قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل لديها أماني في الاحتفاظ بالأراضي العربية. ويكشف الوثائقي كيف واجه الفلسطينيون المخططات الإسرائيلية والبريطانية لإقامة دولة يهودية على الأراضي الفلسطينية، وما الذي حققه نصر أكتوبر لدعم الفلسطينيين وقضيتهم.

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