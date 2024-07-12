جهود مصر مستمرة لغوث الأشقاء في غزة وإنفاذ المساعدات

جدة - نرمين السيد - تواصل الدولة المصرية جهودها لدعم الشعب الفلسطيني على كل المسارات، السياسية والدبلوماسية والإنسانية، في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.





وفي هذا السياق، كشف محمد عادل، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح البري، عن الجهود المصرية المستمرة لتجهيز وتوفير المساعدات بكميات كبيرة من أجل إنفاذها إلى قطاع غزة، لغوث ونجدة حياة الأشقاء داخل القطاع.

وقال محمد عادل، خلال رسالته اليومية عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن الجهود الدبلوماسية المصرية مستمرة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل إلى هدنة إنسانية مع التأكد من استدامة دخول المساعدات إلى القطاع.

وأوضح أن الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات تأتي بشكل مستمر، واليوم كان هناك تجهيز لكميات وأعداد كبيرة من الشاحنات المحملة بأطنان مختلفة من المساعدات، لكي تنفذ عبر معبر كرم أبوسالم.

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح البري، أن معبر رفح البري يُعد شريان الحياة للأشقاء في القطاع؛ لما شهده من إنفاذ مساعدات ضخمة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، فضلًا عن استقبال الآلاف من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.